8 років за ґратами проведе ексберкутівець, який передавав зятю-окупанту координати місць дислокації ЗСУ

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури суд ухвалив вирок мешканцю м. Гірника за несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Прокурор у суді довів, що у червні та вересні 2022 року чоловік відправляв своїй доньці, яка проживає у тимчасово окупованому Криму, дані про місця дислокації особового складу і техніки ЗСУ на території Покровського району. Раніше засуджений служив бійцем у спецпідрозділі «Беркут».

Цю інформацію ексберкутівець просив передавати її цивільному чоловіку – командиру взводу одного з підрозділів зс рф. При цьому у чисельних повідомленнях він вимагав якомога швидше наносити удари по наданих ним координатах, аби вбити українських захисників з «особливою жорстокістю». Крім того, у разі можливої окупації м. Гірника чоловік і сам обіцяв вступити до лав окупантів.

Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювало ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора