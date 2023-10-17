8 років за ґратами – за заволодіння та розтрату чужого майна майже на ₴4 млн. в умовах воєнного стану

Тульчинський районний суд Вінницької області визнав обґрунтованими доводи прокурора Вінницької обласної прокуратури та визнав винуватим раніше судимого за корисливі злочини жителя Харківської області у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненому повторно та у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах).

У суді прокурором доведено, що чоловік, маючи не зняту та непогашену судимість за корисливі злочини, повторно вчинив умисний злочин. Так, у період з 02.11.2022 до 16.03.2023, працюючи завідуючим складом одного з фермерських господарств Вінниччини, маючи єдиний умисел, спрямований на розтрату товарно-матеріальних цінностей, під час дії правового режиму воєнного стану, маючи безперешкодний доступ до складського приміщення, діючи умисно, розтратив товарно-матеріальні цінності зі складу господарства на майже 4 млн грн.

Окрім цього чоловік, обіймаючи посаду директора одного із приватних підприємств, уклав угоду з Вищим професійним училищем про купівлю у навчального закладу пшениці. Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння зерном шляхом обману, заздалегідь не маючи наміру здійснювати оплату отриманого товару, діючи умисно, повторно, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, завдав училищу шкоду в розмірі 305 тис. грн.

За результатами розгляду обвинувального акту та наданих прокурором доказів судом чоловіка визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень та засуджено до покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки з конфіскацією всього належного йому майна.

На даний час вирок законної сили не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури