8 та 10 років за ґратами проведуть російські агенти, які «зливали» позиції ЗСУ на Донеччині

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Служба безпеки системно притягує до відповідальності учасників агентурних мереж російських спецслужб.

У ході слідчо-оперативних дій зібрано беззаперечні докази вини ще двох ворожих поплічників.

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Зловмисники збирали для агресора розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донецької області.

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Насамперед їх цікавили позиції українських захисників у Слов’янську і Краматорську.

Крім цього, вони передавали ворогу місця розташування та інформацію про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону.

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Отримані відомості російські окупанти використовували для проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників у березні та жовтні минулого року під час контрдиверсійних заходів на Донеччині.

За матеріалами української спецслужби суд призначив їм покарання у виді 8 та 10 років ув’язнення відповідно.

Серед засуджених – місцевий житель, який здійснював фото-, відеофіксацію переміщення військової техніки ЗСУ.

Розвідувальну інформацію передавав через анонімні месенджери своєму вітчиму, який перебував у лавах окупаційних угруповань і співпрацював зі спецслужбами рф.

Ще один злочинець – направляв «звіти» про базування українських військ у спеціально створений агресором чат-бот «народної міліції днр».

Для конспірації зловмисник зареєструвався у месенджері під жіночим ім’ям.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Служба безпеки попереджає про невідворотність покарання за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України

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