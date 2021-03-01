$8 тис. за дозвіл на розміщення зарядних станцій – на хабарі викрито двох посадовців Деснянської РДА

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 7 затримано посадових осіб Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та посередника на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу контролю за благоустроєм та збереженням природного середовища та начальник відділу з питань розвитку транспортної інфраструктури Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації за участі посередника вимагали неправомірну вигоди в розмірі 8 тис. доларів США від представника суб’єкта господарювання за надання дозволу на розміщення зарядних станцій призначених для зарядження електричних транспортних засобів у Деснянському районі.

Після одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 4 тис. доларів США трьох зловмисників затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та застосування відносно них запобіжних заходів.

Викриття корупційного злочину проводилося прокурорами спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами Управління стратегічних розслідувань у м. Києві ДСР НП України.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура