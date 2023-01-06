8 тис. євро за нелегальний перетин кордону з Молдовою – викрито третього учасника злочинної схеми

Київською міською прокуратурою у межах кримінального провадження за фактом незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон з Республікою Молдова повідомлено про підзору третьому учаснику злочинної схеми (ч. 3 ст. 332 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, група осіб (усі мешканці Чернівецької області) налагодили канал незаконного переправлення призовників через державний кордон України з Республікою Молдова поза пунктами пропуску.

Вказана «послуга» коштувала 8 000 євро з людини.

У листопаді 2022 року під час чергової спроби переправлення громадянина призовного віку до Республіки Молдова двох учасників схеми затримали. Наразі їм повідомлено про підозру, а на їх майно накладено арешт.

У ході подальших слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити ще одну особу, причетну до організації та керування цієї злочинною групою.

Третім фігурантом виявився 52-річний мешканець Чернівецької області, який раніше вже перебував у полі зорі правоохоронців. Чоловік особисто надавав вказівки учасникам схеми, а також особам, які планували нелегально потрапити до Республіки Молдова, щодо маршрутів перетину кордону, наявності патрулів тощо.

Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, встановлюються інші учасники злочинної групи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює СУ ГУНП у м. Києві. Оперативне супроводження – ГВ «Д» УЗНД ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура