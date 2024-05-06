$8 тисяч за перетин кордону: Житомирська поліція викрила керівника благодійного фонду та двох спільників

Правоохоронці перекрили незаконний канал переправлення осіб через державний кордон. А організаторів протизаконної схеми слідчі затримали у процесуальному порядку під час її реалізації.

Поліцейські зʼясували, що 53- річний житомирянин, голова однієї з благодійних організацій, повідомив чоловікові призовного віку про те, що може організувати його виїзд за межі держави. А вже за кілька днів на власній автівці благодійник вирушив з чоловіком до пункту призначення.

Проїздом на Київщині, інший учасник схеми, 43-річний киянин, підсадив в автівку ще двох попутників – теж молодиків. Відтак вони попрямували в бік Молдови, сплативши «завдаток» у розмірі 1000 доларів з пасажира.

Поблизу кордону, в Одеській області, чоловіки пересіли до автівки 29-річної жінки та продовжили рухатись в напрямку кордону поза межами пункту пропуску. Проте їх затримала поліція, а двох інших спільників також розшукали.

Слідчі слідчого управління та районного управління поліції Житомирщини провели 9 обшуків. Під час них правоохоронців виявили та вилучили готівку: майже 5,5 тисяч доларів, понад 5 тисяч гривень, а також сім-картки, автівки, банківські картки, мобільні телефони, печатки благодійного фонду, документацію та чорнові записи.

Оперативний супровід здійснюють правоохоронці відділу міграційної поліції Житомирщини та працівники відділу кримінального аналізу ГУНП в Житомирській області.

3 травня слідчі повідомили трьом причетним про підозри у вчиненні незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). 4 травня судом усім трьом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави – у 90 000 гривень для жінки, а двом чоловікам по 242 240 гривень. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська окружна прокуратура.

Згідно з санкцією статті такі дії караються позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області