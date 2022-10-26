₴80 млн. збитків державі під час ввезення тютюнових виробів: на Буковині повідомили підозру двом митникам

Під час митного огляду вантажівок працівники митниці «закрили очі» на наявність у них товару, зробивши відповідні позначення в офіційних документах та інформаційних базах.

Викрили злочинну схему сприяння у ввезенні тютюнових виробів без сплати обов’язкових митних платежів оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями. До її функціонування причетні двоє працівників митниці.

У межах досудового розслідування та міжнародної правової допомоги було встановлено, що під час огляду вантажу на румунській митниці водії авто надали документи, відповідно до яких вантаж — 4 850 ящиків цигарок — прямує транзитом через Україну до Грузії.

Проте вже після проведення огляду автівок на одному з постів Чернівецької митниці його працівники цей вантаж «не побачили». Про що зробили відповідні записи в митних документах та внесли відомості до інформаційної бази.

Відтак у результаті злочинної схеми на територію Україну ввезли підакцизну продукцію без сплати до бюджету обов’язкових митних платежів. Сума завданих збитків сягає 80 млн грн.

На підставі отриманих доказів двом працівникам одного з постів Чернівецької митниці правоохоронці повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);

– ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу);

– ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Кримінальне провадження розслідують слідчі ТУ ДБР, розташованого в м. Хмельницький, за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України