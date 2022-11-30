$80 тис. за ненакладення арешту на майно – на шахрайстві викрито керівника апарату РВА на Київщині

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури на шахрайстві викрито керівника апарату Бориспільської районної військової адміністрації Київської області (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав від керівника товариства неправомірну вигоду за невжиття працівниками СБУ заходів в рамках кримінального провадження щодо накладення арешту на нерухоме майно та активи підприємства. Свої послуги він оцінив у 80 тис доларів США.

Правоохоронці затримали його у ході контролю за вчиненням злочину під час одержання коштів.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводу співробітників Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура