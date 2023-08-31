₴800 тис. збитків на відновленні пошкоджених обстрілами будинків – повідомлено про підозру директору столичного КП

Подільською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру директору КП «Житлоінвестбуд-УКБ» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з даними слідства, у жовтні 2022 року між КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та приватним підприємством укладено підрядні договори на виконання відновлювальних робіт (капітального ремонту) двох багатоквартирних житлових будинків по вулиці Межовій у м. Києві, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації.

Під час укладення вказаних договорів та кошторисів підозрюваний не проконтролював відповідність використаних підрядником матеріалів, конструкцій та виробів вимогам державних стандартів та іншим нормативним документам.

Невиконання підозрюваним своїх службових обов’язків призвело до використання при проведенні будівельних робіт матеріалів, технічні характеристики яких не відповідають вимогам державних будівельних норм України.

Відповідно до висновків судових експертиз територіальній громаді міста Києва завдано шкоди у розмірі близько 800 тис. грн.

Слідство триває.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури