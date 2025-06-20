$8000 за фіктивний діагноз: у Сумах викрито незаконну схему ухилинення від мобілізації та виїзду за кордон

Діагноз за гроші – як перепустка за межі країни під час війни. Правоохоронці викрили злочинну схему, учасники якої організовували фальшиве оформлення інвалідності для чоловіків призовного віку, що прагнули уникнути мобілізації та виїхати за кордон. За таку «послугу» зловмисники вимагали тисячі доларів.

За даними слідства, 55-річний сумчанин, маючи особисті зв’язки в медичному середовищі, пропонував військовозобов’язаним оформлення фіктивної інвалідності. Його «сценарій» передбачав підробку документів про стаціонарне лікування, вигадані діагнози та подальше проходження медико-соціальної експертизи.

Усе – з єдиною метою: отримати посвідчення інваліда, яке дозволяє перетинати державний кордон під час воєнного стану. Вартість такої «послуги» складала 8 000 доларів.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

Поліцейські продовжують роботу над встановленням інших осіб, причетних до функціонування схеми, зокрема медичних працівників, які сприяли оформленню фальсифікованих документів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Сумській області спільно з Службою безпеки України та під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Сумської області