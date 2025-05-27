$8000 за квиток до Молдови: на Одещині викрили водіїв міжнародного рейсового автобуса

Фігуранти – двоє громадян сусідньої країни 36-ти та 49-ти років. Отримавши гроші, зловмисники сховали військовозобов’язаного українця у техвідсік транспортного засобу, втім були викриті на кордоні. Наразі обом іноземцям повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Їм загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.

Протиправну діяльність водіїв рейсового автобуса міжнародного сполучення Київ–Кишинів викрили та задокументували слідчі відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 спільно із співробітниками Служби безпеки України в Одеській області та прикордонниками.

«Двоє іноземців підшукали військовозобов’язаного одесита та пообіцяли забезпечити йому незаконний перетин державного кордону, зокрема поїздку до столиці Молдови у технічному відсіку транспортного засобу, що призначений для збереження інструментів. Свої послуги ділки оцінили у 8000 доларів», – повідомила слідча у справі Тетяна Плахотнюк.

Правоохоронці задокументували, як чоловіки консультували «клієнта» про деталі поїздки, а наступного дня отримали від нього раніше обумовлену суму та помістили його у схованку. Реалізувати злочинний план до кінця іноземцям завадили поліцейські, які затримали їх у процесуальному порядку на одному з пунктів пропуску в Одеському районі.

Слідчі вилучили в чоловіків в якості доказів протиправної діяльності незаконно здобуті гроші, мобільні телефони з інформацією, що має значення для слідства, та транспортний засіб, на якому здійснювалось перевезення військовозобов’язаного.

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили спільникам про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, а також сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, вчиненими з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб. Згідно з санкцією ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, вказані дії караються позбавленням волі на строк до девʼяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 121 тис. 120 грн. Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1