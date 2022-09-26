$8000 за незаконний виїзд з країни: львівські поліцейські затримали двох організаторів злочинної «схеми»

Затримали фігурантів на території АЗС міста Устилуг Волинської області після отримання грошей.

Правоохоронці продовжують заходи з блокування злочинних «схем» з перетину особами кордону та затримання осіб, причетних до її організації та функціонування. Одну із таких «схем» викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції. Встановлено, що до її організації причетні двоє мешканців Львівської та Волинської областей, які допомагали чоловікам безперешкодно виїхати до країни ЄС.

За розробленою фігурантами «схемою», перед пунктом пропуску «клієнта» забирав водій буса – учасник оборудки. Надалі під час паспортного контролю службовці не вносили відповідні відомості до інформаційної бази про перетин кордону певною особою, що надавало їй можливості безперешкодно виїхати за межі країни. Свої «послуги» за один «трансфер» зловмисники оцінювали у 8000 доларів США.

22 вересня оперативники УСР, слідчі поліції спільно з працівниками облуправління СБУ, Львівської митниці та Львівської обласної прокуратури затримали двох учасників злочинної групи на території АЗС міста Устилуг Волинської області. У них вилучили 8000 доларів США, одержаних від «клієнта». Обидва фігуранти затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили підозри за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Проводяться подальші заходи зі встановлення усіх осіб, зокрема й серед службовців прикордонної служби, для притягнення їх до відповідальності.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України