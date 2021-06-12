₴843 тис. збитків на утилізації відходів буріння – на Харківщині повідомили про підозри шістьом учасникам злочинного угруповання

Серед підозрюваних – головний інженер філії «Укргазвидобування», директори комунального та приватного підприємства, бухгалтер та організатори перевезень відходів буріння.

Встановлено, що посадовці філії АТ «Укргазвидобування» у змові з підконтрольною приватною структурою завищили зміст та обсяги виконаних робіт з утилізації та вивезення відходів буріння. Зокрема, у відповідних документах вони вказали обсяг послуг, що фактично не надавалися. Таким чином газовидобувній компанії було завдано майже 843 тис грн збитків.

Викрили протиправну схему оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області з колегами-правоохоронцями. У лютому цього року вони провели обшуки за місцями проживання фігурантів. Як результат, поліцейські виявили та вилучили документи, платіжні доручення, паспорти дослідження відходів, електронні носії інформації та «чорнові» записи, що підтверджують протиправні дії фігурантів.

Сьогодні, 11 червня, шістьом учасникам злочинного угруповання повідомили про підозру. Головному інженеру філії «Укргазвидобування», директорам комунального та приватного підприємств, бухгалтеру, організатору та керівнику перевезень відходів буріння інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України