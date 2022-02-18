₴85 тис. за непритягнення до кримінальної відповідальності – на Дніпропетровщині затримано поліцейського опера

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури на одержанні неправомірної вигоди викрито оперуповноваженого сектору кримінальної поліції одного з відділень поліції Дніпровського районного управління ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, оперуповноважений отримав від громадянина хабар у розмірі 85 тис грн за вплив на прийняття рішення щодо непритягнення до кримінальної відповідальності за фактом зберігання психотропних речовин.

Наразі поліцейського затримано в порядку ст. 208 КК України під час одержання обумовленої суми коштів.

Вирішується питання щодо повідомлення правоохоронцю про підозру та обрання запобіжного заходу.

Встановлюється причетність до кримінального правопорушення інших працівників районного управління ГУ Нацполіції.

Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Полтава, за оперативного супроводу управління СБУ у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури