9 млн. збитків через незаконний продаж квартир на Київщині — повідомлено про підозру ексголові ЖБК

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому голові житлово-будівельного кооперативу за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах шляхом використання завідомо підроблених документів (ч.5 ст. 191, ч. 1,4 ст. 358 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік, підробив протокол, на підставі якого отримав право на продаж квартир житлово-будівельного кооперативу у м. Ірпінь. Використовуючи підроблений документ підозрюваний уклав із приватним підприємством договір купівлі-продажу 9 квартир, сукупна вартість яких становить понад 9 млн грн. Таким чином завдавши кооперативу збитки на вказану суму.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Бучанського райуправління поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура