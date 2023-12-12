9 років позбавлення волі отримав мешканець Львівщини за наркозлочини

За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури в суді апеляційної інстанції визнано винним 23-річного чоловіка у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Попередньо, рішенням районного суду фігуранта було засуджено до 5 років за ґратами з конфіскацією майна.

Проте прокурори не погодились з такою позицією та подали апеляційну скаргу, однак апеляційний суд залишив вирок без змін. В подальшому прокурори оскаржили це рішення у Верховному Суді. Останній скасував рішення апеляції та призначив новий розгляд.

Прокурори довели, що у Львові засуджений мав намір збувати канабіс та PVP у формі закладок.

Координати місцезнаходження наркотичних засобів і психотропних речовин отримував через Telegram, які далі фасував у згортки за місцем свого проживання.

Правоохоронцями було затримано чоловіка під час чергового отримання такого «товару» у визначеному місці.

Врахувавши всі обставини, Львівський апеляційний суд призначив чоловіку нове покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури