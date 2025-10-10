9 років позбавлення волі отримав волинянин за незаконне проникнення до житла та зґвалтування

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 40-річного жителя одного із сіл Камінь-Каширського району винуватим у заподіянні легких тілесних ушкоджень, проникненні до житла та зґвалтуванні 90-річної односельчанки (ч.1 ст. 125, ч.1 ст. 162, ч.2 ст. 152 КК України).

Доведено, що пізно увечері 14 листопада 2024 року нетверезий, раніше судимий за зґвалтування волинянин вибив вікно та проник у хату до жінки.

Завдавши удару кулаком в обличчя й застосувавши силу, чоловік її зґвалтував.

Невдовзі після вчинення злочину його затримали правоохоронці.

Увесь час досудового розслідування і судового розгляду обвинувачений перебував під вартою.

Суд призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП в області.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури