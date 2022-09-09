9 років позбавлення волі з конфіскацією майна за зберігання кокаїну та солей-PVP

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За підтримання публічного обвинувачення Деснянською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 48–річному уродженцю Луганщини за фактом незаконного придбання та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, в особливо великих розмірах, вчинене повторно з метою збуту (ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Згідно матеріалів слідства, обвинувачений, будучи раніше судимим за аналогічні злочини, з метою збагачення придбав та зберігав наркотичні речовини для подальшого збуту. Саме після придбання наркотичних засобів на території Деснянського району міста Києва зловмисника затримали правоохоронці.

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Під час особистого обшуку, а також обшуку автомобіля та за місцем проживання чоловіка вилучили 53 зіп-пакети з психотропною речовиною PVP, 24 зіп-пакети з кокаїном та 33 зіп-пакети з канабісом.

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Вироком Деснянського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та призначено покарання у вигляді 9 років 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

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До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Київська міська прокуратура

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