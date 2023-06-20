9 років позбавлення волі за розбійний напад на студентів – організатору злочину оголошено вирок

За публічного обвинувачення Дарницької окружної прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок 45-річному чоловіку за фактом вчинення розбою, поєднаного із проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України).

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений, перебуваючи разом із товаришем в орендованій кімнаті в гуртожитку на вул. Драгоманова, вчинив напад на студентів – трьох дівчат та хлопця, які проживали у сусідній кімнаті.

Погрожуючи потерпілим насильством та предметом, схожим на пістолет, зловмисники відібрали у студентів грошові кошти, мобільні телефони та золоті прикраси.

Вироком Дарницького районного суду м. Києва організатора злочину визнано винним та засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше судом до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено співучасника цього злочину.

Київська міська прокуратура