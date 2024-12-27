9 років проведе за гратами чоловік за розбійний напад, крадіжку та зберігання набоїв

Сумською обласною прокуратурою в суді апеляційної інстанції доведено вину 45-річного чоловіка у розбійному нападі, крадіжці та незаконному зберіганні боєприпасів.

Нагадуємо, що неодноразово судимий чоловік через декілька місяців після звільнення з місць позбавлення волі скоїв низку злочинів. Зокрема, він викрав у сусідки сумку, в якій та зберігала майже 5 тис. грн.

Більш того, обвинувачений у листопаді 2022 року проник у будинок 83-річної пенсіонерки, де за її відсутності намагався відшукати якісь цінні речі чи готівку. У цей час жінка якраз повернулась додому. Нападник накинувся на неї, закрив обличчя ганчіркою та погрожував задушити, якщо вона не скаже, де заховані гроші. Потерпіла запевняла його, що в неї немає готівки, а також встигла сказати, що до неї зараз повинен прийти син. Злякавшись, нападник втік, прихопивши із собою гаманець пенсіонерки, в якому було 150 грн.

Разом з тим, під час обшуку в обвинуваченого правоохоронці знайшли 13 набоїв до стрілецької вогнепальної зброї, які він зберігав без передбаченого законом дозволу.

У суді обвинувачений провину свою визнав повністю, запевняв, що розкаюється.

За вироком суду першої інстанції його визнано винним у інкримінованих злочинах та засуджено до 9 років позбавлення волі. При цьому не було застосовано конфіскацію майна, відтак прокуратура звернулась до суду апеляційної інстанції зі скаргою.

Сумський апеляційний суд залишив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі для обвинуваченого, при цьому застосував конфіскацію всього належного йому майна, крім житла (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 187 та ч. 1 ст. 263 КК України).

Сумська обласна прокуратура