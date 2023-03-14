9 років та 6 місяців позбавлення волі – 19-річний житель Донеччини на Волині втрапив за ґрати за наркозлочини

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 19-річного жителя Донецької області винуватим у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 КК України).

Нагадаємо, молодика затримали у Луцьку 06 листопада 2022 року після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із понад 345 грамами психотропної речовини PVP.

Під час обшуку його тимчасової оселі правоохоронці виявили та вилучили також пакетики із канабісом, амфетаміном та МДМА.

Згідно із вироком суду покарання за ці злочини – дев’ять років та шість місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.

Пресслужба обласної прокуратури