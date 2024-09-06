9 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав наркоділок, який виготовляв та збував амфетамін у столиці

Чоловік у власній квартирі займався виготовленням психотропів, які збував під час особистих зустрічей. Дарницький районний суд виніс вирок 49-річному киянину.

У червні поточного року правоохоронці викрили наркоділка, який виготовляв та збував психотропні речовини. Оперативники встановили, що раніше судимий місцевий мешканець, 1975 року народження, налагодив всиновлення амфетаміну у власному будинку. Готовий «товар» збував клієнтам на території столиці.

Поліцейські затримали його під час збуту чергової партії товару. Під час слідчих дій у зловмисника вилучили амфетамін та гроші, отримані за збут заборонених речовин, а під час обшуку за місцем його мешкання амфеиамін на завершальному етапі синтезу, прекурсори та лабораторне обладнання.

Тоді слідчі, за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили наркодилеру про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 307 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах,

ч. 2 ст. 311 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів,

ч. 3 ст. 313 – викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів,

ч. 2 ст. 317 – організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України.

Наразі Дарницький районний суд оголосив вирок чоловікові, визнавши винним у вчиненні наркозлочинів та призначив покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва