9 років ув’язнення за умисне вбивство приятеля отримав житель Хмельниччини

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким 37-річного чоловіка засуджено за вчинення ним умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Подія сталася у місті Кам’янець-Подільський в жовтні 2023 року.

Засуджений проживав з убитим в одному підвальному приміщенні. В стані алкогольного сп’яніння він завдав потерпілому численних ударів металевою трубою.

Плануючи уникнути покарання, вбивця викликав працівників правоохоронних органів та медиків, вдаючи при цьому свою непричетність до скоєного. Проте вилучені на місці події докази спростували версію засудженого про побиття потерпілого невідомими особами.

Від отриманих травм чоловік помер у швидкій.

Судом апеляційної інстанції відмовлено у задоволенні апеляційної скарги захисника засудженого.

Відтак вирок місцевого суду набрав законної сили.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури