9 років з конфіскацією майна – за державну зраду засуджено експрацівницю Херсонської виправної колонії

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури визнано винною колишню співробітницю виправної колонії у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Ураховуючи співпрацю зі слідством, суд засудив її до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що засуджена під час тимчасової окупації Херсона, порушила присягу працівника правоохоронного органу. Вона перейшла на бік ворога. Жінка зайняла посаду так званого «младшего инспектора Дарьевской исправительной колонии» у незаконно створеному окупаційною владою органі – «Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области».

Засуджена виконувала злочинні накази та розпорядження представників країни-агресора, сприяючи становленню окупаційних правоохоронних органів.

До набрання вироку законної сили вона утримуватиметься під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі теруправління ДБР у місті Мелітополі. Оперативний супровід – УСБ України в Херсонській області.

Офіс Генпрокурора