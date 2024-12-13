9 років з конфіскацією майна за збут амфетаміну отримав 23-річний вінничанин

За публічного обвинувачення прокурорів Вінницької окружної прокуратури 23-річного вінничанина визнано винним у збуті психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Вироком Вінницького міського суду йому призначено покарання – 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурор у суді довів, що обвинувачений займався розповсюдженням «закладок» з амфетаміном на території Вінницького району.

У травні 2024 року чоловіка зупинили працівники поліції за порушення правил дорожнього руху. Під час огляду автомобіля у нього було виявлено та вилучено пакет з психотропною речовиною, 202 фасовані пакунки та електронні ваги, необхідні для розподілу «товару». Загальна вага вилучених речовин – 130 г.

Зловмисника було затримано в процесуальному порядку.

Як з’ясувалося, до моменту затримання чоловік встиг розкласти у лісовому масиві 5 пакунків з амфетамфіном.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури