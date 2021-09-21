9 років за ДТП, у результаті якої загинув рятувальник та його дочка: Харківський апеляційний суд залишив у силі вирок суду першої інстанції

Постановою Харківського апеляційного суду залишено без змін вирок суду першої інстанції, відповідно до якого визнано винним чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України), та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років.

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Андрій Жмутський, досудовим розслідуванням встановлено, що 19-річний молодик керував автомобілем «Тойота Ленд Крузер», будучи у стані алкогольного сп’яніння.



У процесі руху по вказаному автошляху проводились дорожні роботи, а на дорозі були розташовані огорожі для організації двостороннього руху транспорту по одній половині автодороги.

Також на місці були встановлені дорожні знаки, що завчасно інформували про проведення дорожніх робіт та вказували напрямок для об’їзду закритої ділянки проїзної частини.

У свою чергу водій позашляховика проявив злочинну самовпевненість та, допустивши крайню неуважність до дорожньої обстановки, ігноруючи дорожні знаки, прискорився та виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем «ЗАЗ Ланос».

У результаті зіткнення 41-річний водій та 15-річна пасажирка автомобіля «ЗАЗ Ланос» загинули на місці.

Водій позашляховика вину в скоєному кримінальному правопорушенні визнав повністю.

Київським районним судом м. Харкова чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строком на 9 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

21 вересня 2021 року Харківський апеляційний суд залишив у силі вирок суду першої інстанції.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури