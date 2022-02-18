9 років за ґратами отримав чоловік за ДТП із трьома загиблими

Верховний Суд підтримав позицію ювенальних прокурорів і залишив без змін вирок для жителя Чернігівщини, яким його засуджено до 9 років позбавлення волі за порушення правил безпеки дорожнього руху під час керування транспортним засобом, що спричинило смерть трьох осіб, із яких двоє малолітніх дітей (ч. 3 ст. 286 КК України).

Касаційну скаргу засудженого про скасування вироку суду першої інстанції та ухвали апеляційного суду щодо нього і призначення нового розгляду у суді першої інстанції Верховний Суд залишив без задоволення.

Нагадаємо, що за результатами судового розгляду кримінальної справи було встановлено, що у листопаді 2017 року водій автомобіля «Volkswagen Caddy», рухаючись автодорогою «Київ-Чернігів-Нові Яриловичі» у с. Сираї Козелецького району, перевищив дозволену швидкість руху в населеному пункті, проявив неуважність і неправильно оцінив дорожню обстановку. В результаті чого здійснив наїзд на місцеву мешканку, яка переходила проїжджу частину з двома малолітніми доньками – одного та семи років. У результаті наїзду від отриманих тілесних ушкоджень жінка та діти померли.

Судом першої інстанції винуватцю призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі, Чернігівський апеляційний суд це рішення залишив без змін.

Вирок набрав законної сили.

За матеріалами Чернігівської обласної прокуратури