9 років за ґратами за смертельне побиття знайомого – оголошено вирок мешканцю Київщини

За публічного обвинувачення, яке підтримували прокурори Білоцерківської окружної прокуратури, судом ухвалено вирок чоловіку за спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурорами у суді доведено, що у квітні 2021 року мешканець Білої Церкви перебував в гостях у знайомого у м. Тараща. Під час вживання алкогольних напоїв між чоловіками сталася сварка, у ході якої засуджений завдав численні удари руками й ногами опоненту. Після цього він витягнув потерпілого з квартири та залишив його у під’їзді.

Від отриманих травм чоловік помер у лікарні, куди його госпіталізували.

Суд, враховуючи доводи прокурора, а також те, що вказаний громадянин раніше притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, збут краденого та незаконне заволодіння транспортним засобом, засудив його до 9 років позбавлення волі.

Київська обласна прокуратура