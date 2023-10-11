9 років за ґратами проведе вінничанин, який наніс співмешканці смертельні тілесні ушкодження

Днями Вінницький міський суд виніс вирок 46-річному підсудному, який 8 серпня 2021 року завдав смертельних тілесних ушкоджень 40-річній вінничанці та залишив її у квартирі майже на три доби.

11 серпня 2021 року до Вінницького районного управління поліції на лінію 102 надійшло повідомлення від 72-річної вінничанки про те, що у квартирі вона виявила мертвою співмешканку свого сина.

Працівники слідчо-оперативної групи, які прибули на місце злочину, виявили у загиблої жінки ознаки насильницької смерті.

Як з’ясували правоохоронці, під час розпиття спиртних напоїв фігурант руками та ногами завдав жінці численних ударів у різні частини тіла, внаслідок яких вона померла. На те, що 40-річна вінничанка не подає ознак життя зловмисник уваги не звернув та залишив її у квартири. Мертвою потерпілу виявила мати зловмисника.

Того ж дня у ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали чоловіка, причетного до особливо тяжкого злочину.

На підставі зібраних слідством доказів суд першої інстанції визнав чоловіка винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), та призначив йому покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі.

ГУ Національної поліції у Вінницькій області