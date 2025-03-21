9 років за ґратами проведе житель Дністровського району за хуліганство та побиття до смерті товариша
За публічного обвинувачення прокурорів Дністровської окружної прокуратури 32-річного місцевого жителя визнано винним у хуліганстві, нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості та умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого (ч. 1 ст. 296, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 КК України).
Прокурори в суді довели, що у травні минулого року 32-річний житель села Владична, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображав нецензурною лайкою 65-річного батька свого товариша та побив пенсіонера.
У вересні 2024 року, перебуваючи в гостях у свого товариша в селі Недобоївці, під час розпивання алкогольних напоїв він завдав понад 20 ударів 60-річному господарю будинку. Від отриманих травм потерпілий загинув наступного дня.
До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Дністровського районного відділу поліції.
Чернівецька обласна прокуратура
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