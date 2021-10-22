$9 тис. за сприяння в легалізації іноземців – судитимуть посадовця Державної міграційної служби України

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно начальника одного з відділів Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби в м. Києві та Київській області, який в квітні цього року намагався шахрайським шляхом отримати від 3 громадянок Республіки Ліван 9 000 доларів США (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

Нагадаємо, посадовець, використовуючи своє службове становище, запевняв громадянок Республіки Лівія, що він може посприяти в отриманні посвідок на постійне проживання в Україні, проте за це необхідно через нього надати грошову винагороду його колегам, які безпосередньо займаються оформленням документів з оформлення посвідок на постійне проживання в Україні. При цьому вартість кожної посвідки складала 3 000 доларів США.

З метою надання своїм діям більшої переконливості зловмисник уважно вивчав документи, надані іноземками, та надавав консультації з цього приводу.

У ході досудового розслідування правоохоронцями задокументовано декілька фактів отримання посадовцем неправомірної вигоди. Під час передачі чергового траншу у розмірі 3 тисячі доларів США чиновника ДМС затримали «на гарячому».

Наразі обвинувальний акт направлено до Деснянського районний суд міста Києва.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура