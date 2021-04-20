$9 тис. за сприяння в легалізації іноземців – затримано посадовця Державної міграційної служби України

У понеділок, 19 квітня 2021 року, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та затримано начальника відділу Центрального міжрегіонального управління ДМС у місті Києві на одержанні неправомірної вигоди від громадянина Республіки Ірак (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець, зловживаючи службовим становищем, вимагав грошові кошти у розмірі 9 тисяч доларів США за безперешкодне оформлення посвідок на постійне проживання в Україні трьом громадянкам Ліванської Республіки.

У ході досудового розслідування правоохоронцями задокументовано декілька фактів отримання посадовцем неправомірної вигоди. Під час передачі чергового траншу у розмірі 3 тисячі доларів США чиновника ДМС затримали «на гарячому».

Наразі вирішується питання щодо повідомлення останньому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Корупційне правопорушення викрито прокурорами за сприяння керівництва ЦМУ ДМС у м. Києві спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованим у м. Києві, за оперативного супроводження головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ у місті Києві та Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура