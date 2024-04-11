₴90 тис. за не накладання арешту: на Харківщині викрили у хабарництві посадовця виконавчої служби

Чоловіку повідомлено підозру у одержанні неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Оперативники 7-го управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими слідчого відділу обласної поліції № 3 в Харківській області викрили посадовця регіональної Державної виконавчої служби на отриманні неправомірної вигоди за ненакладення арешту на майно одного із комунальних підприємств Харківської області.

Поліцейські встановили, що комунальне підприємство щодо якого розпочато виконавче провадження, заборгувало майже 6,5 млн грн за послуги водопостачання, відтак на майно підприємства мав бути накладений арешт.

Посадовець виконавчої служби запропонував представнику підприємства-боржника вирішити питання про не накладання арешту за 90 тисяч гривень.

9 квітня посадовця виконавчої служби затримали одразу після одержання 90 тисяч гривень неправомірної вигоди. Поліцейські затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Шевченківська окружна прокуратура м. Харкова.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України