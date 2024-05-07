$9000 за «квиток» у човні: у Могилів-Подільському затримали організатора незаконної переправи ухилянта за кордон

4 травня у Могилів-Подільському районі на березі річки Дністер правоохоронці виявили двох чоловіків, один з яких намагався незаконно доставити іншого в сусідню державу. Організатора затримано в процесуальному порядку, а відносно чоловіка, який спробував потрапити до Молдови поза офіційними пунктами пропуску, прикордонники склали протокол.

За словами начальника Могилів-Подільського районного відділу поліції Михайла Тарасюка, 27-річний житель Тернопільської області домовився із 23-річним жителем Хмельницької області про сприяння у переправі до сусідньої держави. Для цього 23-річний зловмисник придбав гумовий човен та рибальський костюм, після чого на своєму власному авто привіз «мандрівника» на берег річки, звідки й мала початися «подорож». Свої послуги хмельничанин оцінив у 9000 доларів США.

Затримали чоловіків на березі річки. Молодшого з них, помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Речові докази: човен, насос, захисний костюм та легковий автомобіль – вилучні.

За цим фактом слідчими Могилів-Подільського районного відділу поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області