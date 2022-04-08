97 згортків з наркотою виявили запорізьки патрульні у «закладників»

Учора в Дніпровському районі патрульні побачили припаркований автомобіль Mitsubishi Lancer, до якого з лісосмуги прямували двоє громадян. Під час спілкування чоловіки помітно нервували та один із них почав тікати.

Інспектори оперативно передали орієнтування іншим екіпажам, після чого 26-річного чоловіка патрульні затримали в лісосмузі.

Під час перевірки автомобіля, у бардачку інспектори виявили 57 згортків із речовиною схожою на наркотичну. Також у мобільних телефонах громадян були фото з координатами місць закладок.

На місце події поліцейські викликали кінологічну службу, спільно з якою виявили в лісосмузі ще 40 згортків.

Загалом слідчо-оперативною групою було вилучено 97 згортків.

Громадян було затримано в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Відомо, що слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

Патрульна поліція Запорізької області