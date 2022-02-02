А так можно было? Суд оставил без наказания студента, установившего камеру в женской душевой

Адвокат студента предложил закрыть дело из-за «действенного раскаяния» обвиняемого. Соломенский районный суд Киева поддержал такое решение.

Студента, установившего скрытую камеру в женской душевой общежития № 7 Киевского политехнического института (КПИ), освободили от уголовной ответственности.

Как говорится в Едином реестре судебных дел, адвокат студента предложил закрыть дело из-за «действенного раскаяния» обвиняемого. Соломенский районный суд Киева поддержал такое решение.

По словам адвоката, две потерпевшие по этому делу попросили закрыть уголовное производство, поскольку не имеют претензий и получили возмещение. Защитник также отметил, что парень совершил уголовное правонарушение впервые, искренне раскаивается и признает вину.

Суд поддержал позицию адвоката и освободил студента от уголовной ответственности, а производство против него – закрыл.

Как сообщал УНИАН, 28 октября 2021 года в женском душе общежития №7 Киевского политехнического института (КПИ) произошел дерзкий инцидент — там нашли камеру.

Как сообщила нардеп Инна Совсун, личность того, кто это сделал, установили во время восстановления файлов. Студент-второкурсник «засветил» свое лицо когда тестировал камеру. За время, пока она была там, он успел записать несколько видео. На парня написали заявление в полицию.

По данному факту отделом дознания Соломенского управления полиции было начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины — нарушение неприкосновенности частной жизни. // УНИАН