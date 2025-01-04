Адміністратор служби доставки їжі змінював на підприємстві відомості про замовлення клієнтів та привласнював кошти з каси

Слідчі висунули правопорушнику обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.

Про нестачу коштів після інвентаризації у своєму закладі, що спеціалізується на приготуванні ролів та піци й доставці їх клієнтам, поліцейським повідомила 29-річна підприємиця. Жінка зазначила, що сума, яку сплатили за їжу покупці, не збігається з прибутками.

В ході проведення слідчих заходів поліцейські встановили, що до зникнення грошей причетний 26-річний адміністратора закладу. Маючи доступ до електронної системи оформлення та розрахунку замовлень, молодик приймав заявки від покупців, повідомляв про приготування їжі кухарям та передав замовлення курʼєру. Після доставки сетів суш та піци клієнтам перевізник віддавав отримані за них гроші адміністратору. Але останній, замість того, щоб покласти всю суму в касу, частину забирав собі, а з електронної системи видаляв частину замовлень або зменшував їхню вартість.

Поліцейські з’ясували, що протягом місяця він здійснив 25 таких оборудок, привласнивши з кожного замовлення від 150 до 1000 гривень. Загальна сума збитку, завданого підприємству, склала майже 14 тисяч гривень.

«В ході досудового розслідування, що тривало під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси, ми зібрали достатньо доказів протиправних дій фігуранта і висунули йому обвинувачення у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має доступ до неї, зокрема повторно, а також у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненому в умовах воєнного стану, зокрема повторно. Ці злочини кваліфікуються за ч.ч. 1 і 3 ст. 362 та ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує правопорушнику, – до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Обвинувальний акт скерований до суду», – розповів начальник слідства відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Павло Гавришко.

Одеське районне управління поліції №1