Адміністратора підозрюють у несанкціонованому втручанні в роботу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру адміністратору ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації за фактом несанкціонованого втручання в роботу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ч. 1 ст. 361 КК України).

За версією слідства, підозрюваний, на початку 2019 року, обіймаючи посаду заступника начальника відділу, несанкціоновано отримав доступ до робочого облікового запису свого підлеглого.

У подальшому, використовуючи зазначений обліковий запис, підозрюваний отримав віддалений доступ до серверів ДП «Інформаційні судові системи», які забезпечують діяльність АІС «Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система» для запуску алгоритму пошуку та сканування інформації, яка зберігається в системі.

Крім цього, чоловік розмістив в системі електронні файли, які за своїми функціями здатні виконувати збір персональних даних з подальшим їх збереженням у визначеній директорії.

Наразі досудове слідство триває.

Викриття злочину проводилося спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, та оперативного супроводження Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура