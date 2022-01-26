Адвокат екс-голови «Укрпрофбанку», який фігурує у кримінальній справі, напав на журналіста у суді

Адвокат обвинуваченого екс-голови «Українського професійного банку» (УПБ) Олексія Каргаполова – Денис Дьяков – напав на журналіста Любов Величко у Дніпровському районному суді міста Києва. Це сталось після того, як вона задала його клієнту незручні питання щодо деталей незаконної схеми виведення активів із УПБ перед банкротством у 2015 році.

Про це повідомила Любов Величко на своїй сторінці у Facebook.

Судове засідання проводилося в рамках кримінального провадження №22018000000000349, яке вела Служба безпеки України. Зокрема колишнього в. о. правління «УПБ» Олексія Каргаполова обвинувачують за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. Судовий процес по цій справі триває з 2019 року.

«На дане судове засідання я прийшла для того, щоб зібрати інформацію про виведення коштів керівництвом УПБ банку перед введенням тимчасової адміністрації. На мої запитання про цю схему Каргаполов відповідати відмовився. Але після того як я намагалася зробити фото Каргаполова для публікації, його адвокат Денис Дьяков спробував силою вирвати із рук мобільний телефон. Після того, як я сказала, що викличу поліцію, адвокат перейшов до словесних погроз», – повідомила журналістка у прямій відеотрансляції.

За словами Величко, Денис Дьяков та Олексій Каргаполов забороняли вести зйомку у приміщенні суду та в коридорі біля зали судового засідання (одне з відео про це вона виклала на своєму каналі YouTube). Після того, як журналістка продовжила зйомку Каргаполов одягнув куртку з капюшоном.

При цьому, за словами Любов Величко, вони принижували журналістку та погрожували зібрати про неї максимум інформації, написати скаргу в Комісію із журналістської етики, а також «розібратися» після того, як побачать, яка публікація вийде за результатами її роботи.

«Каргаполов намагався вияснити, звідки в мене інформація про дані кримінального провадження, в рамках якого його обвинувачують у зловживанні службовими повноваженнями. Але інформація про джерела журналіста охороняються законом», – додала Любов Величко.

За словами прокурора Андрія Мельника, у даній справі планується допитати тридцять свідків. Втім, на дане засідання ні вони, ні представник потерпілого – ПАТ «Український професійний банк» – не з’явилися. Тому розгляд справи перенесли на 10:30 1 лютого 2022 року.

Нагадаємо, як раніше писали ЗМІ, відповідно до обвинувального акту, 26 травня 2015 року відбулося засідання Наглядової ради та правління «УПБ», у ході якого прийнято рішення укласти договір із ТОВ «ФК Аурум Фінанс». Згідно з умовами договору, ПАТ «УПБ» уступив цій фірмі права вимоги за кредитними договорами з різними юридичними особами.

28 травня 2015 року НБУ визнав «УПБ» неплатоспроможним. 29 травня ФГВФО ввів тимчасову адміністрацію. Напередодні цього з банку було виведено більшість активів. Тоді в.о. голови правління УПБ був Олексій Каргаполов.

ФГВФО визнав нікчемними правочини банку, зробленими до введення тимчасової адміністрації. За даними Фонду, з УПБ незаконно вивели 3,1 млрд грн (продаж кредитного портфеля з високоліквідною заставою, списання коштів з коррахунку в іноземному банку тощо). Наразі УПБ перебуває в стадії ліквідації.

Олексій Каргаполов – менеджер та власник компаній, пов’язаних з Анатолієм Юркевичем (контролер групи Milkilend). НБУ визнавав Юркевича особою, пов’язаною з УПБ.

Також за інформацією ФГВФО, у виведенні коштів за нікчемними правочинами брали участь низка пов’язаних людей та компаній. Серед інших, це «Банкомзв’язок» – раніше її бенефіціарами були вказані Юркевич та Сергій Сподін. Останній пов’язаний з фірмами, що брали участь у судових тяжбах навколо мільярдних проблемних кредитів «Укрексімбанку», виданих у період 2006-2008 рр.

Уповноваженою особою Фонду на ліквідацію УПБ направлено до правоохоронних органів дев’ять заяв про скоєне кримінальне правопорушення за фактами незаконних дій власників і керівництва банку. Відомо, що ще одне кримінальне провадження веде СБУ. Також низку справ розслідували слідчі органи Національної поліції. // Українські новини