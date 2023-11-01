Адвокат очолив окупаційне «БТІ» та сприяв реєстрації українських підприємств у фіскальних органах російського агресора
За процесуального керівництва Херсонської обласної та Херсонської окружної прокуратур 50-річному місцевому мешканцю повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Також йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
За даними слідства, підозрюваний має свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю та відповідний стаж юридичної практики, володіє знаннями у галузі права. Відтак, усвідомлював наслідки співпраці з ворогом.
Під час окупації Херсона він добровільно обійняв посаду так званого «виконуючого обов’язки начальника» у незаконно створеному органі – «Государственное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации», створене на базі аналогічної української установи.
На цій посаді він підбирав та працевлаштовував співробітників, організовував їм виплату зарплатні у рублях.
Підозрюваний надавав представникам інших незаконно створених установ документи щодо нерухомого майна підприємств Херсона, які перереєструвалися за російським законодавствам у фіскальних органах країни-агресора.
Досудове розслідування здійснюється УСБ України в Херсонській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.