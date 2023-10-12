Адвокат привласнив гроші, за які нібито обіцяв «вирішити питання» у Верховному Суді. Його затримали

Неправомірну вигоду у розмірі 10 000 доларів США, яка нібито призначалася для розгляду справи на користь потерпілого, адвокат мав намір лишити собі. Потерпілий — підприємець із Рівненщини, який оскаржував рішення Державної податкової служби щодо нарахованих та сплачених податків і вже виграв суди першої та другої інстанцій.

При підготовці до розгляду справи у Касаційному адміністративному суді бізнесмен звернувся до адвоката за правовою консультацією. Адвокат вирішив скористатися моментом і почав залякувати «клієнта» негативним розглядом справи, а відтак за 10 000 доларів США обіцяв домовитися про прийняття «правильного» рішення. Однак ці гроші він хотів присвоїти.

Згодом потерпілий запідозрив адвоката у шахрайських діях і звернувся до правоохоронних органів: слідчі Нацполіції за оперативного супроводу Служби безпеки України провели обшуки в офісі підозрюваного і вилучили у нього техніку, з якої він вів переписку з потерпілим, та 10 000 доларів США, які він сховав у принтері.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора йому повідомили про підозру у шахрайстві в великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України) та закінченому замаху на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України).

За вчинені злочини фігуранту загрожує до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами Головного слідчого управління Національної поліції України