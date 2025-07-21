Адвокат та її спільник вимагали $6700 за вплив на суд і посадовців

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру адвокату та її спільнику – начальнику відділу однієї з міськрад Львівщини, які за попередньою змовою вимагали та одержали від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 6700 доларів США.

За даними слідства, адвокат надавала чоловіку правову допомогу у справі щодо визначення місця проживання його малолітньої доньки. Усвідомлюючи складність ситуації, вона висунула протиправну вимогу сплатити гроші за вплив на посадовців місцевого самоврядування, аби ті видали акт обстеження житлових умов дитини. Також вимагала оплату за вплив на суддю міськрайонного суду Львівщини, щоб отримати потрібне рішення для клієнта.

До реалізації злочинного плану адвокат залучила свого спільника — посадовця місцевої міської ради. Разом вони вимагали 6700 доларів США та отримували гроші частинами.

Окрім цього, адвокат організувала фіктивну реєстрацію місця проживання колишньої дружини клієнта, щоб справа розглядалась у потрібному суді. За це отримала ще 200 доларів США.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Адвокату обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із правом внесення застави. Її спільнику призначено цілодобовий домашній арешт. Суд врахував, що чоловік доглядає батька з інвалідністю І групи.

Досудове розслідування під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури здійснюють слідчі слідчого управління ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу УСБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури