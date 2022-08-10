Адвоката на Волині судитимуть за сприяння незаконному переправленню осіб за кордон

Володимир-Волинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт про вчинення адвокатом зловживання впливом та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч.3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України).

Слідство встановило, що захисник був відповідальним від однієї з міських рад області за міжнародну та внутрішню доставку гуманітарних вантажів у період воєнного стану в Україні, відтак міг вирішувати із посадовцями органу місцевого самоврядування питання щодо включення військовозобов’язаних чоловіків до списку водіїв, які можуть виїжджати за кордон для ввезення гуманітарної допомоги.

Зранку 02 травня 2022 року адвоката за оперативного супроводу працівників УСБУ в області затримали під час одержання 27 тисяч гривень неправомірної вигоди, яку він вимагав та одержав від громадянина за сприяння у внесенні в такий список чоловіків, які мали намір увезти собі з-за кордону автомобілі.

Невдовзі обвинувачений постане перед судом.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури