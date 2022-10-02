Адвоката підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків через кордон під видом перевізників гуманітарних вантажів

Закарпатська обласна прокуратура повідомила адвокатці про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон за грошову винагороду (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрювана, перебуваючи у змові з іншими особами, розробила протиправний механізм незаконного переправлення осіб через держкордон. За 8000 доларів США жінка домовилась із клієнтом про виготовлення для нього посвідчення водія і внесення його даних до системи «Шлях». Таким чином чоловік матиме можливість виїхати за межі України під виглядом водія підприємства, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Раніше адвокатка одержала частину грошових коштів – 5000 доларів США. Залишок суми в розмірі 3000 доларів США «ухилянт» надав спільнику жінки – водію, з яким безпосередньо перетинав кордон. Останнього «на гарячому» затримали на пункті пропуску. Чоловіку також повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб за межі України (ч. 3 ст. 332 КК України). Підозрювану адвокатку також затримано в порядку ст. 208 КПК України за місцем її проживання.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції Закарпаття за оперативного супроводу 4 відділу 6 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ та УСР в Закарпатській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури