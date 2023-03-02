Адвоката відпускають із заставою в ₴2,7 млн. у справі про підбурювання до підкупу антикорупціонерів

Вищий антикорупційний суд 2 березня у закритому засіданні обрав запобіжний захід адвокатові Андрію Киченку, якого підозрюють у підбурюванні до надання неправомірної вигоди антикорупційним органам.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді 2,7 млн грн застави. Підозрюваний має внести кошти не пізніше 5 днів.

Адвокат підозрюється в співучасті у підбурюванні особи до надання неправомірної вигоди антикорупційним органам за вирішення справи у Вищому антикорупційному суді. Зокрема, адвокат начебто видавав себе за помічника судді ВАКС.

За наполяганням прокурора САП розгляд клопотання відбувався у закритому засіданні, тому що мали оголошуватися документи, що становлять таємницю слідства. Броневицький попросив, щоб ухвала про обрання запобіжного заходу не публікувалася у реєстрі судових рішень.

Сам Киченок і його захисники заперечували проти закриття засідання, кажучи, що це позбавить їх можливості публічно висловити свою позицію з приводу цієї справи, тоді як репутація підозрюваного уже спапалюжена заявами правоохоронних органів.

У листопаді 2022 року САП та НАБУ викрили двох осіб на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Вищого антикорупційного суду та прокурорам Спеціальної антикорупційної прокуратури за закриття кримінальної справи.

За матеріалами справи, зловмисники встигли обманом заволодіти 1,7 млн доларів, які один із них уже легалізував, придбавши землю, будинки і автомобілі на імʼя матері своїх дітей. Двох підозрюваних взяли під варту із альтернативами застави.

Через три місяці встановлено також третього фігуранта — адвоката, який начебто представлявся помічником судді Вищого антикорупційного суду і стверджував, що може вирішити питання у суді щодо виділення матеріалів у окреме провадження та укладення угоди з прокурором, показуючи при цьому нібито проекти відповідних документів.

Аби ввести в оману та схилити обвинуваченого до надання неправомірної вигоди, адвокат призначав зустрічі біля приміщення ВАКС та показував проекти документів нібито від імені судді.

Йшлося про справу ексначальника Головного управління Державної податкової служби в місті Києві Миколи Ільяшенка, який обвинувачується у пособництві в передачі 5 мільйонів доларів для керівництва НАБУ і САП за закриття кримінальної справи ексміністра екології Миколи Злочевського. Обвинуваченому начебто запропонували за винагороду виділити матеріали в окреме провадження і звільнити його від кримінальної відповідвальності.