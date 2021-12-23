Адвокатесу затримано за вимагання хабаря у $4000 за прийняття позитивного рішення у сфері патентування

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито адвоката, яка вимагала у підприємця неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення посадовими особами ДП «Український інститут інтелектуальної власності», уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, адвокат, яка є патентною повіреною, запропонувала підприємцю за 4 тисячі доларів США вирішити питання щодо позитивного розгляду посадовими особами ДП «Український інститут інтелектуальної власності» його заперечення проти рішення установи про відмову в державній реєстрації промислового зразка, який він планував запатентувати.

22.12.2021 у ході контролю за вчиненням злочину адвоката затримано в порядку ст. 208 КПК України після передачі другої частини неправомірної вигоди у сумі 110 000 гривень. Попередньо задокументовано одержання нею першого траншу неправомірної вигоди у сумі 13 000 гривень у якості передоплати.

Наразі затриманій особі повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Заходи з викриття кримінального правопорушення проводилися прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження центрального апарату СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура