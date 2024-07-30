Адвокати столичного віп-наркодилера у суді знову намагались закрити кримінальне провадження щодо нього, однак безуспішно

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у Печерському районному суді триває розгляд справи за обвинуваченням 50-річного киянина у систематичному незаконному збуті кокаїну у нічних клубах та зберіганні бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 267 КК України, ч.2 ст. 307 КК України).

Сьогодні під час судового засідання адвокати обвинуваченого подали клопотання про закриття кримінального провадження. За принципової позиції прокурорів Київської міської прокуратури Печерський районний суд міста Києва відмовив стороні захисту у задоволенні цього клопотання.

Зазначимо, що адвокати обвинуваченого у травні 2023 року вже намагались домогтися закриття цього кримінального провадження, вказуючи на ніби то закінчення строків досудового розслідування. Тоді суд задовольнив клопотання захисників і закрив кримінальне провадження.

Вважаючи таке рішення незаконним, прокурори Київської міської прокуратури оскаржили рішення про його закриття у Київському апеляційному суді. Суд скасував незаконну ухвалу і направив справу для продовження розгляду.

Наразі судовий розгляд триває. Щодо обвинуваченого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленні волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура