Афера «купи домашнього улюбленця» продовжує знаходити довірливих покупців

У пастку невідомого зловмисника потрапила з 24-річна мешканка району. Дівчина вирішила через мережу придбати собаку породи мальтез. Знайшла оголошення, зателефонувала продавцю, однак замість добросовісного собаковода натрапила на шахрая.

Продавець уміло розповів, чому варто придати цуценя саме в нього, мовляв тварина відповідає всім стандартам породи. Запевнив, що разом з собакою надішле відповідну документацію. Чоловік хотів отримати хоча половину суми і пообіцяв одразу відправити собаку потягом. Однак, після переказу 6 тисяч гривень його номер наступного дня перестав відповідати.

Потерпіла втратила кошти та так і не отримала чотирилапого друга. За фактом шахрайських дій розпочато кримінальне провадження.

Поліцейські нагадують: у випадку придбання тварини через мережу, не поспішайте оплачувати чималі кошти, ретельно перевіряйте продавця. Пересвідчіться, чи фото реальні, вимагайте показати тварин через відеозв’язок. Шукайте відгуки про торговців, перевіряйте їх мобільні номери через веб-пошук.

Також наголошуємо, що вибирати оголошення з найнижчою ціною не варто – саме так найчастіше аферисти приваблюють своїх жертв, ще й запевняють, що торгують не для заробітку. Проявляйте розсудливість та обачність!

Відділ комунікації поліції Тернопільської області