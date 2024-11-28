Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії

Також у афері фігурують син депутата та іноземний громадянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності в різних країнах.

Національна поліція викрила колишнього радника заступника міністра оборони та народного депутата II-IV скликань у афері з закупівлями військової форми на мільйони доларів.

За даними слідства, ексрадник заступника міністра, щоб заволодіти бюджетними коштами на замовленні понад 1 000 000 комплектів одягу для українських військових за завищеними цінами, вступив у злочинну змову з колишнім народним депутатом. Також у афері фігурують син депутата та іноземний громадянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності в різних країнах, повідомили в Нацполіції та Офісі генпрокурора.

“Іноземець від імені своєї підконтрольної компанії домовився з турецьким текстильним холдингом про виробництво понад 1 мільйона комплектів військової форми за 25,6 мільйона доларів США, користуючись зв’язками з українськими чиновниками та політиками”, – повідомили в Офісі генпрокурора.

Але ця фірма уклала з українським Міноборони угоду за завищеною ціною на суму понад $35 млн.

“Різницю в 10 мільйонів доларів США учасники планували розподілити між собою”, – додали в повідомленні.

Після отримання авансу у сумі 10 мільйонів доларів США турецька сторона виконала замовлення та доставила форму до України. Проте іноземець перестав виходити на зв’язок і не сплатив залишок. Кошти учасники шахрайської схеми витрачали на власні потреби.