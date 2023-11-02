Афера з реконструкцією ліцею на суму понад ₴1,7 млн.: на Житомирщині судитимуть трьох підприємців та посадовця

Слідчі Головного управління Національної поліції в області закінчили досудове розслідування оборудок з бюджетними коштами, виділеними на перебудову та утеплення освітнього закладу.

Наприкінці 2017 року між одним з департаментів Житомирської обласної державної адміністрації та приватним підприємством було укладено договір на виконання зазначених робіт в будівлі навчального закладу на Овруччині.

Під час досудового розслідування було встановлено, що відомості про обсяги та ціни використаних матеріалів, а також проведені роботи не відповідають договірній ціні у кошторисах. До того ж, підрядник передав підроблену документацію для подальшого її затвердження замовникові.

Слідчі поліції з’ясували, що до таких протиправних діянь були причетні троє житомирян: 58-річний чоловік та подружжя 47 та 50 років. Вони у певні періоди часу були керівниками будівельної фірми-підрядника.

Водночас поліцейські довели причетність до службової недбалості й посадовця обласної держадміністації, 44-річного житомирянина, який виступав у ролі замовника. Службовець не забезпечив належного здійснення технічного нагляду на об’єкті будівництва та підписав документацію, наказавши провести остаточні розрахунки з підрядником.

Унаслідок таких дій державі було спричинено шкоди на понад 1, 76 млн гривень, що підтверджено відповідними висновками експертів.

Тож, трьом комерсантам інкриміновано заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України) та службове підроблення (ст. 366 КК України). Посадовцю ж – службову недбалість (ст. 367 КК України).

Відтак відповідно до законодавства причетним загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області